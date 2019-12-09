Томичей приглашают на показы актуальных научных фильмов

9 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 9 декабря, в Томске стартует фестиваль актуального научного кино ФАНК, в рамках которого в ЦК ТГУ (пр.Ленина, 36) можно будет бесплатно посмотреть 7 полнометражных документальных фильмов о науке со всего мира, сообщают организаторы.

Фестиваль актуального научного кино нового формата — это просветительский, направленный на популяризацию науки через кинематограф. В рамках фестиваля в стенах университетов нашей страны проходят дни научного кино, где все желающие могут познакомиться с документальными фильмами о современных технологических достижениях, о величайших загадках науки и о дилеммах, стоящих перед учеными.

Для участия в проекте отобрано 114 вузов и других учреждений образования и культуры из 63 городов. ТГУ поддерживает фестиваль актуального научного кино нового формата с 2016 года.

Расписание фильмов:

9 декабря 14:00 - «Изобретая будущее»;

10 декабря 14:00 - «Самое неизведанное»;

11 декабря 14:00 - «Искусственный разум. Маршрут в будущее»;

12 декабря 14:00 - «Почему мы креативны?»;

13 декабря 14:00 - «(Бес)почвенное богатство»;

14 декабря 12:00 - «Плот»;

14 декабря 14:00 - «Чернобыль. Возвращение».

Показ фильмов пройдет в холле ЦК ТГУ. Вход свободный.

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