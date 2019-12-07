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Трое погибли при столкновении встречных автомобилей на трассе в Томской области

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В минувшую субботу, 7 декабря, на трассе Камаевка-Асино-Первомайское столкнулись ВАЗ-21093 и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 18.20 на 42 километре трассы. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован.

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