Семеро пострадали, двое погибли в ДТП на трассе Томск-Колпашево

9 декабря 2019 / Томский Обзор

Вчера, 8 декабря, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и легковой автомобиль Toyota Filder.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», в микроавтобусе находилось семь человек, в легковом авто — двое. В результате еще до приезда «скорой помощи» погибли водитель и пассажир Тойоты.

В свою очередь в пресс-службе департамента здравоохранения отмечают, что шесть человек были госпитализированы в Кривошеинскую районную больницу, одна пострадавшая направлена на амбулаторное лечение. Состояние четырех пострадавших — трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины — врачи оценивают как тяжелое. Пациенты проходят лечение в палате интенсивной терапии.

Двое пострадавших — 12-летний мальчик и 60-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.

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