В Томской области жена отдала посуду бывшему мужу только после вмешательства пристава

9 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В селе Тегульдет жена отдала часть имущества бывшему мужу, который переехал жить в баню, только когда поняла, что будет оштрафована, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Супружеская чета после расторжения брака не смогла мирно поделить нажитое имущество и обратилась в суд. Согласно судебному решению каждый из супругов обязан передать друг другу часть мебели, бытовой техники, инструменты – всего несколько десятков позиций. Супруг, переехавший жить из дома в баню, оставил бывшей жене причитающиеся ей компьютер, телевизор, диван, шторы, одеяла, посуду. Женщина должна была передать очередь шлифовальную машинку, мебель, точильный станок, бредень, занавески, посуду. Но она заявила приставу, что не будет исполнять судебное решение.

В свою очередь представитель закона рассказал должнице, что если она не передумает, то ее ждет сначала оплата исполнительского сбора в размере 5 000 рублей, а затем и привлечение к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава по ст. 17.15 КоАП РФ.

Не желая платить исполнительский сбор и штрафы, женщина в один день передала имущество, позволив супругу перенести в баню требуемые вещи.

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