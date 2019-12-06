Жительница Томской области, заморившая голодом полугодовалого ребенка, пойдет под суд

6 декабря 2019 / Томский Обзор

Томский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Колпашевского района Томской области, которая обвиняется в жестоком убийстве своего грудного ребенка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, после рождения младенца женщина умышленно «лишала его заботы о здоровье, физическом и психическом развитии и ухода». Она также игнорировала медицинские осмотры и не соблюдала предписания врачей по уходу за новорожденным.

Обвиняемая не давала медикам наблюдать за развитием ребенка, не пускала в дом медсестру, а также лишала младенца пищи и воды. В результате этого в декабре 2018 года ребенок умер от острой сердечной недостаточности в совокупности с осложнениями, вызванными алиментарной кахексией, говорится в сообщении прокуратуры.

Как пояснила сама обвиняемая, убить ребенка она решила, потому что «он имел физиологическую патологию, стал для нее обузой, она утратила к нему материнские чувства и не видела смысла в его выхаживании».

Отмечается, что погибший — седьмой ребенок обвиняемой. В отношении оставшихся несовершеннолетних детей женщину лишили родительских прав.

Уголовное дело было возбуждено по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Расследование завершено и направлено в суд.

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