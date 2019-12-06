Работник асиновского предприятия получил ожоги на производстве, возбуждено уголовное дело

6 декабря 2019 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего причинения тяжкого вреда, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 5 ноября, в городе Асино работник предприятия, трудоустроенный на должно машиниста крана, упал в ванну для гидротермической обработки древесины. В этот момент в емкости находилась горячая вода. В результате работник получил термические ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование уголовного дела продолжается.

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