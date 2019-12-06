Томский судебный пристав оказался на капоте автомобиля во время его ареста

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области отец должницы пытался скрыть её автомобиль от ареста и наехал на судебного пристава, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина задолжала банку 1,8 млн рублей, а вместе с исполнительным сбором долг составил 2 млн рублей. Приставы вынесли постановление об аресте Hyundai Santa Fe, принадлежащего должнице и находящегося в залоге у банка. Однако быстро арестовать иномарку не удалось, так как по месту проживания женщины автомобиля не оказалось. Приставы выяснили, что транспортным средством пользуется отец должницы и отправили к нему в частный сектор на окраину Томска.

В ходе ареста машины отец гражданки попытался прервать процедуру: сел за руль и начал движение в сторону гаража. Судебный пристав попытался остановить водителя, перегородив машине дорогу. Однако нарушитель продолжил путь, в результате чего пристав оказался на капоте автомобиля. При этом на неоднократные требования прекратить движение мужчина не реагировал.

В итоге автомобиль арестовали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении и рапорт об обнаружении признаков состава преступления по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Впоследствии документы будут переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В случае неоплаты долга в установленный судебным приставом срок арестованное имущество ждет оценка специалистом и реализация.

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