В Томской области более 400 предпенсионеров нашли работу через службу занятости

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Более 400 предпенсионеров Томской области трудоустроились через службу занятости: часть из них прошли переобучение, семь человек получили 100 тысяч рублей от службы занятости на реализацию своего бизнеса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Возможность получить новые компетенции для трудоустройства востребована среди людей предпенсионного возраста.

«В этом году профессионалы 50+ прошли переобучение на товароведа, кладовщика, специалиста по охране труда, специалиста по закупкам, после чего были трудоустроены», — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Чтобы получить денежные средства через центр занятости на реализацию бизнеса, необходимо защитить свой бизнес-план. Для успешной старта специалисты службы предлагают получить профессиональные консультации в сфере налогового и юридического законодательства, бухгалтерии и продвижения товара на рынке.

Узнать подробней о возможностях переобучения и повышения квалификации можно по телефону 8-800-200-1202.

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