Томская «Точка гравитации» приглашает на новогодние программы

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2019 // Фото: vk.com/tomskmuseum

С 17 декабря по 8 января в томском музее начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж) пройдут две новогодние программы для детей, сообщают в группе Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова ВКонтакте.

«ПОТТЕРянный мир» (7+). Для детей младшего и среднего школьного возраста музей предлагает провести праздник в стиле культовой серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Пространство музея на время превратится в Хогвартс. «Чтобы новый год состоялся, нужно найти волшебные заклинания, пройти серьёзные испытания и обрести силу для запуска обновления в новом году. В этом участникам поможет карта мародёров и герои любимой саги», отмечают организаторы. Количество мест от 25 до 30 человек

«Ключи от сокровищ Ван де Граафа» (11+). Для школьников среднего и старшего возраста «Точка гравитации» подготовила секретную лабораторию, в которой нужно пройти испытания и найти исторические артефакты. Программа основана на исследованиях великого ученого Роберта Ван де Граафа, который изобрел генератор высокого напряжения. Вместе с проводниками по лаборатории дети соберут генератор и узнают, как управлять статическим электричеством. Количество мест от 20 до 25 человек

Все участники получат подарки и сертификат по желанию. Продолжительность каждой программы составит 1 час 15 минут. Стоимость билета — 500 рублей.

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