Томичи могут пожаловаться на плохой сигнал цифрового ТВ-вещания

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Жители Томской области могут сообщить о проблемах с сигналом цифрового ТВ-вещания через электронную приемную Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства дают рекомендации по улучшению качества приема телевизионных сигналов, в том числе с привлечением специализированных организаций, оказывающих услуги по установке, обслуживанию и ремонту антенн, распределительных кабельных систем для индивидуального, коллективного приема эфирного телевидения.

Также работает горячая линия ФГУП «РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консультанты расскажут вам, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения (звонок по России бесплатный).

Согласно статистике Ситуационного центра Роскомнадзора, для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тыс. цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тыс. и составило около 8,8 тыс. единиц на начало декабря.

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