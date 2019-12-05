Томских подростков задержали за сбыт наркотиков

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

В Томске задержали двоих 16-летних подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков через «закладки», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Парень и девушка выкупали оптовые «закладки» массой менее 5 граммов, расфасовывали их в пакеты меньшим весом и делали новые «закладки». Наркотики злоумышленники продавали через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в значительном размере (п. «д» ч.3 ст.228.1 УК РФ). Теперь подросткам грозит от 8 до 15 лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается.

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