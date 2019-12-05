Томичам расскажут, как сохранить архитектурное наследие Томска

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2019 // Фото: Vk.com/raskrastomskmanual

В воскресенье, 8 декабря, в Томске в культурном пространстве FLAT (ул.Карла Маркса, 23а) томичам расскажут, как реализовать волонтерские акции, направленные на сохранение культурного наследия. В основе рекомендаций — опыт волонтеров проекта «Раскрась Томск», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Томск наряду с другими городами России испытывает на себе проблему сохранения архитектурного наследия — памятников деревянной и каменной архитектуры, украшающей наш город. Но до сих пор многие из них нуждаются в восстановлении», — сообщают организаторы.

В программе мероприятия: выступления авторов проекта, презентация методических пособий, кофе-брейк и выступление спикеров.

Своим опытом с гостями поделится архитектор-реставратор с почти 40-летним опытом Инна Болтовская. Она расскажет про особенности ремонта фасадов исторических деревянных домов и том, как сохраняли Томск в течение последних 50 лет.

Томичи узнают о проекте сохранения наследия конструктивизма и социальном предпринимательстве от Евгения Дубровина.

Координатор волонтерского проекта ТГУ UNIVOL Анастасия Журавлева расскажет про организацию волонтерской деятельности.

Начало в 12.00, вход свободный.

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