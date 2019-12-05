Томичей приглашают на первый германо-российский Science Slam

5 декабря 2019 / Томский Обзор

В субботу, 7 декабря, в томском ночном клубе Teatro (пр. Фрунзе, 103) состоится Science Slam TWIN UNI, на котором выступят молодые ученые из ТГУ и университетов Байройта и Берлина, сообщает региональный инновационный портал.

Участница Франциска Бёниш (информатика, Свободный университет Берлина) расскажет о том, как она старается сделать системы машинного обучения более безопасными и защитить их от несанкционированного доступа. А также, как анонимизировать результаты онлайн обучения.

От Элмара Штраке (философия, Университет Байройт) зрители узнают о процессе старения.

Медицинский техник Петер Вестерхофф (дипломированный инженер, Берлинский технический университет) поделится знаниями о тенденциях цифровизации в мире медицины.

Доклад Юлии Мишениной (метеорология и климатология, ТГУ) будет посвящен солнечной радиации, как источнике электроэнергии в труднодоступных районах без централизованного энергоснабжения.

Денис Касымов (механика и математика, ТГУ) расскажет о методах расчета и прогнозирования распространения природных пожаров. А Петр Щербаков (микроэлектроника, ТГУ) — о том, как томские ученые создают микроэлектронику для того, чтобы предотвратить утечку радиоактивных элементов и сделать жизнь людей безопаснее.

Для проведения слэма в Томск приедут организатор Science Slam в Германии Грегор Бюнинг и организатор германо-российских слэмов Сибилла Гросс.

Для зрителей будет обеспечен синхронный перевод на русский и немецкий языки.

Начало мероприятия в 18.00, вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте: https://science-slam-tomsk.timepad.ru/event/1127937.

Тэги/темы: