Федерация выделит Томской области более 800 млн рублей за эффективную работу исполнительной власти

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2019 // Фото: PIxabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 45 млрд рублей грантов 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Гранты в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионы получат за достижение показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.



В Сибирском федеральном округе гранты получат только три региона из десяти – Томская, Новосибирская и Омская области. Размер гранта для Томской области составит 810,97 миллиона рублей.

При оценке эффективности региональных органов власти учитывались такие критерии, как число высокопроизводительных рабочих мест; количество занятых в малом и среднем бизнесе; уровень бедности; уровень зарплат; объем инвестиций в региональной экономике; ожидаемая продолжительность жизни; уровень образования жителей и другие. На основании этих показателей и составлялся рейтинг субъектов РФ.

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