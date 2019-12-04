В центре Томска устанавливают новую искусственную ель

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2019 // Фото: admin.tomsk.ru

На набережной Ушайки устанавливают новую искусственную ель. Предполагается, что монтаж и украшение завершат до 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

17-ти метровая искусственная ель с новой иллюминацией была приобретена на средства спонсора АО «Транснефть - Центральная Сибирь» и установлена подрядчиком ООО «Строительный двор». Иллюминацию и украшения для искусственного дерева предоставили ООО «Горсети» по заказу муниципалитета.

Всего в районах Томска до 15 декабря будет наряжено 45 искусственных и живых новогодних красавиц. В этом году во дворах активных тосовцев, на территориях школ и в общественных пространствах высадили живые крупномерные ели. Всего за весну и осень было посажено 250 хвойных деревьев, в том числе 30 елей высотой более 6 метров.

Дополнительную информацию о празднике и фирменный стиль для скачивания можно найти на странице.

Для сведения: Организатором праздника выступает администрация города Томска, генеральный партнер ОАО «Томское пиво», официальные партнеры: ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Транснефть-Центральная Сибирь», kdvonline.ru - интернет-магазин, ООО « Газпромнефть - Восток», компания СИБУР, ООО «Томскводоканал», ООО «ГК «Карьероуправление», партнеры: ПАО Сбербанк, АО «НПФ «Микран», ООО «Антонов Двор», компания «Веселый фейерверк», акционерное общество «Газпромбанк», АО «Сибкабель».

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