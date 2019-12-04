Томская предпринимательница получила 5,5 лет условно за оформление пропусков в закрытый город

4 декабря 2019 / Томский Обзор

Суд ЗАТО Северск приговорил директора коммерческой организации к 5,5 годам условно за то, что она в течение четырех лет помогала оформлять незаконные разрешения на въезд в закрытый город, в котором располагается ядерное производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

ЗАТО Северск — крупнейший город России в 10 км от Томска. Для въезда в город от человека требуется пропуск, оформление этого регламентирует «Сибирский химический комбинат» (входит в ГК «Росатом»), который объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

По версии следствия, с 2012 года обвиняемая через свою фирму за деньги оформляла поддельные трудовые договоры, что позволило выдать десять разрешений на въезд в город.

«Подсудимая передавала эти документы в режимно-секретный отдел администрации закрытого города. Общая сумма полученных таким образом средств составила 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было по статьям 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за незаконные действия) и 204.2 УК РФ (получение мелкого коммерческого подкупа) возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.

Помимо условного срока суд также назначил предпринимательнице испытательный срок в пять лет и штраф в 150 тыс. рублей.

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