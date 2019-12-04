В Томске приостановили деятельность детсада №65

4 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Сегодня, 4 декабря, в Томске судебные приставы приостановили деятельность детского сада №65 из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима СанПиН, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В ходе неплановой выездной проверки Роспотребнадзора МБДОУ № 65 выявлено

8 нарушений законодательства: некоторые продукты хранятся без маркировочных ярлыков; в цеху сырой продукции нет раковины для мытья рук; не предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции; на момент проверки в складе для хранения продуктов отсутствовал прибор для измерения температуры и влажности воздуха, как и термометр в холодильных камерах для хранения молочной продукции.

Изучив материалы проверки Ленинский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 45 суток. Тем не менее в постановлении указано, что исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения данного срока в случае досрочного устранения нарушений.

Исполняя постановление суда. приставы опечатали двери детского сада, оставив один из входов открытым, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений. На момент приезда судебного пристава дети в дошкольном учреждении отсутствовали. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков.

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