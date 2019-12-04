Расселение аварийного жилья в Томске в рамках нацпроекта под угрозой срыва — депутаты облдумы

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Расселение аварийного жилья в Томске по национальному проекту «Жилье и городская среда» под угрозой срыва, к такому выводу пришли депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительной деятельности комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Как сообщается на сайте регионального парламента, в ходе заседания участники обсудили исполнение нацпроекта «Жилье и городская среда» в Томской области, а также проблемы реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Томской области.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» Томская область в 2019-2024 годах должна расселить 131,072 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживает 9 616 человек. В 2019 году в программу вошли Асиновский, Чаинский районы и Томск. До 2024 года по нацпроекту также планируется расселить аварийное жилье в Каргасокском и Томском районах.

Всего в 2019 году регион получил из федерального бюджета 507,75 млн рублей на расселение граждан. Объем областного софинансирования составил 15,7 млн рублей. Расселение аварийного жилья по нацпроекту полностью завершилось в Асиновском районе: новые квартиры здесь получили 25 человек. В Чаинском районе, где в 2019 году необходимо расселить 18 жителей, завершается работа по заключению соглашений с жителями. Что касается областного центра, то в 2019 году по национальному проекту в Томске должны быть расселены 313 квартир. На сегодняшний день под расселение приобретено свыше 70 новых квартир, заключено 68 соглашений с жителями, а также объявлены аукционы на покупку еще 73 помещений.

Ответственные за исполнение программы отмечают, что существует ряд сложностей. Во-первых, несоответствие цены за квадратный метр, которая существует на рынке и определена по условиям программы. Поэтому муниципалитеты не могут проводить полноценные торги по покупке необходимого жилья. Многие из них просто срываются. Вторая проблема - отсутствие квартир нужной квадратуры на рынке недвижимости Томска. Еще одной причиной неисполнения программы могут стать новые требования Минстроя РФ. С этого года ведомство ужесточило требования к качеству жилья для переселения: в обновленные критерии, в частности, вошли класс энергоэффективности и степень благоустройства прилегающей территории.

В свою очередь, председатель комиссии Александр Шпетер выразил обеспокоенность отсутствием масштабных подготовительных работ по расселению значительных объемов жилья, которые в рамках реализации нацпроекта придутся на 2022- 2024 годы.

- Для выполнения больших объемов по расселению необходимы крупные стройки, а не случайные объекты, которые появляются на рынке недвижимости. Нужно выходить на крупные проекты и строить подходящее жилье. Необходимо незамедлительно планировать на 2020 год. А благодаря возможностям других нацпроектов «Образование» и «Демография» можно успешно расселять и застроить целый микрорайон Томска, - отметил депутат.

Парламентарий также выразил недоумение существующей на протяжении многих лет низкой ценой за квадратный метр для расселения жилья

- Считаю необходимым пересмотреть цену за квадратный метр жилья, по которой сейчас исполнителям программы приходится искать варианты. На данный момент таких предложений на существующем рынке недвижимости города Томска практически не найти. В соседних регионах успешно решается данный вопрос. Цена за квадратный метр скорректирована в соответствии с реальной ситуацией на рынке, - отметил Александр Шпетер.

Участники договорились рассмотреть все варианты земельных участков в городе Томске для возможного строительства, а также те участки, которые освобождаются после расселения.

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