Контрабанду леса в Узбекистан на 24 млн рублей пресекли в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Сотрудники Томской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Томской области и Томского линейного отдела МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на контрабандных поставках лесоматериалов в Узбекистан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уроженцы Республики Узбекистан не менее полутора лет скупали за наличный расчет пиломатериал у местных производителей, в том числе и нелегального происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для легализации пиломатериалов и последующего экспорта в Узбекистан в Томской области действовала устойчивая организованная группа, которая использовала аффилированные фирмы-однодневки, оформленные на подставных лиц.

От имени таких фирм в декларациях, подаваемых в Томскую таможню, заявлялись недостоверные сведения о производителях пиломатериалов. Также в пакетах документов с декларациями на товары представлялись подложные внешнеэкономические контракты с целью ввести таможенный орган в заблуждение.

«Ущерб устанавливается. По предварительным данным он составляет не менее 24 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Изъяты печати, электронные цифровые подписи, документы, использовавшиеся для совершения преступлений. Также изъяты пиломатериалы, приготовленные для незаконного вывоза за рубеж, общим объемом более 400 кубических метров, стоимостью 1,3 млн рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда).

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