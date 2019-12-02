В Томской области заработала почта Деда Мороза

2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В почтовых отделениях Томской области стартовал прием писем Деду Морозу. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно со 2 по 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба Почты России, чтобы письмо точно попало к адресату необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку.

В Томске послания можно опустить в отделениях почтовой связи 634050 на главпочтамте (пр. Ленина,93), а также в отделениях 634012 (ул. Елизаровых, 19), 634021 (пр. Фрунзе, 172), 634034 (ул. Котовского, 26). Для жителей области специальные почтовые ящики установлены в отделениях: г. Северска, г. Асино, г. Стрежевой, г. Колпашево, с. Зырянское, с. Первомайское, с. Тегульдет, п. Белый Яр, с. Каргасок, с.Парабель, с. Молчаново, с. Мельниково, с. Бакчар.

Всего этом году в Томске и по области установлено 18 новогодних ящиков.

Все письма и открытки Деду Морозу будут собраны в одну большую посылку и отправлены в Великий Устюг. В прошлом году жители Томской области написали более 1,5 тысяч писем.

Тэги/темы: