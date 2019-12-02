Лектор из Германии представит томичам ленту «Гундерманн» о жизни популярного барда

2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске закрывается Фестиваль кино стран Евросоюза. 2, 3 и 4 декабря в Fакеле томичи смогут посмотреть три фильма об ответственности за собственные действия, сообщают организаторы.

Сегодня, 2 декабря, состоится показ чешской черной комедии режиссера Радека Байгара «Террористка» о том, что порой, когда все другие средства испробованы, добро может прибегнуть к кулакам (или дробовику). Сценарий фильма Байгар специально написал под легенду чешского кино и театра — актрису Иву Янжурову, двукратную обладательницу главной национальной кинопремии Чехии «Чешский лев».

Генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карен Кюнл признался в одном из интервью, что его очень тронула картина «Террористка»: «Хоть название у фильма страшное, но к терроризму он не имеет никакого отношения — он об ответственности человека».

Полнометражный дебют болгарского режиссера Лучезара Аврамова — «Фотография с Юки» — будет представлен томичам 3 декабря. Фильм-размышление о принятии ответственности за собственные действия, о природе прощения, смирения, о потере современным человеком связи с Богом. В главной роли — японская актриса и режиссер Кики Сугино, а второстепенные исполняют непрофессиональные актеры — члены цыганской общины. «Увидеть реальность, к которой мы привыкли, глазами иностранца было действительно соблазнительно», — поделился режиссер в одном из своих интервью.

«Это европейского уровня работа, которая говорит о духовной жизни современного человека. Каждый кадр насыщен смыслом, нет ничего проходного. Большой фильм о прощении», — охарактеризовал болгарскую драму Наум Клейман, российский историк кино и киновед.

В среду, 4 декабря, фестиваль закроет немецкая биографическая лента «Гундерманн» о жизни популярного исполнителя бардовской песни Герхарда «Гунди» Гундерманна, который стал известен в Восточной Германии благодаря своим лирическим песням на социальные темы. «Гундерманн» — фильм о любви и музыке, драме простого человека и поисках прощения, история преследования и становления «Гунди». Актер Александр Шеер в роли Гундерманна не только внешне сложно отличим от реального Гунди, но и за свою убедительную игру был удостоен престижных премий, среди которых Приз Гюнтера Рорбаха лучшему актёру и Баварская кинопремия лучшему главному исполнителю.

Картину зрителям представит лектор Германской службы академических обменов DAAD Катрин Казимирек. А после показа она обсудит со зрителями картину, расскажет о жизни в Германии, разделенной Берлинской стеной и ответит на любые вопросы.

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