В Томской области приставы нашли должника через фото в социальной сети

2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебные приставы нашли должника по фотографии с табличкой адреса дома в одной из социальных сетей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал банку более 550 тыс. рублей, а вместе с исполнительным сбором сумма составила почти 600 тыс.рублей. Чтобы взыскать долг приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с автомобиля мужчины. Однако арестовать автомобиль не получилось - по адресу, обозначенному в исполнительных документах, должника не оказалось. Из разговоров с соседями выяснилось, что автовладелец здесь не проживает.

Найти машину судебным приставам помогли соцсети: на одном из снимков должник запечатлен возле пятиэтажного многоквартирного дома постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом. Приставы начали дежурить у «хрущевки». Как только служители закона обнаружили во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест. Иномарку изъяли с помощью эвакуатора и передали на ответственное хранение взыскателю.

Предварительно автомобиль оценен в сумму 300 000 рублей. В случае, если долг не будет оплачен в установленный судебным приставом срок, машину направят на оценку специалистом, а впоследствии – на реализацию.

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