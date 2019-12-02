Томский кикбоксер стал чемпионом мира по кикбоксингу

Томич Илья Афонин стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания проходили в городе Анталья. В состав сборной России для участия в соревнованиях вошел томич Илья Афонин. На турнире боец выступал в весовой категории 63,5 кг в дисциплине «фулл-контакт», его соперниками стали представители Ирландии, Туркменистана и Норвегии, а в финальном поединке томский спортсмен встретился с кикбоксером из Иордании.

«Илья Афонин выиграл все поединки и впервые в своей спортивной карьере стал чемпионом мира по кикбоксингу в разделе „фулл-контакт“. Он выполнил норматив заслуженного мастера спорта России. Это феноменальный результат великолепного спортсмена и более 15 лет нашей общей работы», — сообщил тренер спортсмена, президент федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев.

Кикбоксер Илья Афонин — спортсмен Томской областной спортшколы олимпийского резерва, мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России, призер чемпионата Европы и мира, обладатель Кубка мира. В 2019 году также тренировался под руководством Семена Ануфриева.

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