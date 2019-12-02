Сибирский химкомбинат закупит 2 микроскопа за 400 млн руб для исследования СНУП-топлива

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») объявило открытый конкурс на поставку двух микроскопов для исследования ядерных материалов при производстве смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта за две единицы — 393,6 млн рублей.

Химкомбинат намерен приобрести два комплекса оборудования, в которые войдут «радиационно-защитный бокс с системой перегрузки радиоактивных образцов и автоэмиссионного растрового электронного микроскопа Carl Zeiss Sigma 300», следует из материалов закупки.

«Комплекс предназначен для безопасной подготовки и проведения исследований микроструктуры радиоактивных образцов и аттестации продукции по гомогенности производства СНУП-топлива на модуле фабрикации/рефабрикации (МФР) в составе опытно-демонстрационного комплекса на площадке СХК», — говорится в документации.

СНУП-топливо — это экспериментальный вид ядерного топлива. Оно уже было опробовано в реакторе на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС. Предполагается, что такое топливо будет использоваться в рамках проекта «Прорыв».

Заявки принимаются до 13 декабря, итоги конкурса будут подведены 31 декабря.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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