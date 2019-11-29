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В Томске полицейский и прохожий помогли пожилой женщине выбраться из горящего автомобиля

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Капитал полиции Андрей Семидотченко вместе с томичом Василием Степановым помогли пожилой женщине выбраться из горящего автомобиля в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул.Вокзальной. Здесь прохожие заметили горящий легковой автомобиль, в салоне которого находились пожилая женщина и мужчина - они были растеряны и даже не пытались покинуть полыхающую машину, в то время как пламя быстро распространялось. Тогда полицейский открыл заднюю дверь автомобиля и вместе с очевидцем помог выбраться женщине. В это время водитель смог сам покинуть транспортное средство

Капитан полиции вызвал экипаж пожарной службы и скорую медицинскую помощь.

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