В Томске полицейский и прохожий помогли пожилой женщине выбраться из горящего автомобиля
2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Капитал полиции Андрей Семидотченко вместе с томичом Василием Степановым помогли пожилой женщине выбраться из горящего автомобиля в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел на ул.Вокзальной. Здесь прохожие заметили горящий легковой автомобиль, в салоне которого находились пожилая женщина и мужчина - они были растеряны и даже не пытались покинуть полыхающую машину, в то время как пламя быстро распространялось. Тогда полицейский открыл заднюю дверь автомобиля и вместе с очевидцем помог выбраться женщине. В это время водитель смог сам покинуть транспортное средство
Капитан полиции вызвал экипаж пожарной службы и скорую медицинскую помощь.
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