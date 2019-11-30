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В «Точке кипения – Томск» прошли Дни научного кино

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С 25 по 29 ноября пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» стало местом проведения масштабного просветительского проекта «Дни научного кино». Проект поддерживается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

«Проект ДНК создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Партнерами проекта выступают: телеканал «Наука», Русское географическое общество, телеканал Discovery Channel, Международный фестиваль Зеленого Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская Академия Научного Кино» - написано на сайте фестиваля.

«Дни научного кино проходят в Томске уже в пятый раз, начиная с 2015 года. С каждым годом масштаб мероприятия увеличивается, и все больше площадок присоединяется к проекту. Первые показы ДНК проходили на площадке СибГМУ, затем проект вышел за рамки университетского сообщества и показы проходили на разных городских площадках. «Точка кипения» собирает вокруг Дней научного кино интеллектуальное сообщество уже второй год. Мы командой отбираем новые фильмы для показов с учетом интересов нашей аудитории – в Томске любят фильмы-наблюдения о междисциплинарных исследованиях, документалистику об исследователях и фильмы-размышления о новых технологиях». - отмечает Лиана Кобзева, программный директор «Точки кипения – Томск», организатор проекта.

В этом году прошли показы пяти картин:

«Формат ДНК предусматривает показ и обсуждение фильма с приглашенными экспертами. Иногда завязываются очень жаркие и эвристические споры. В этот раз мы приглашали на фильм «Привет, робот!» Надежду Зильберман, специалиста по социальной робототехнике, руководителя магистерских программ Digital Humanities НИ ТГУ, и Дарью Ситникову, специалиста в области философии техники, преподавателя НИ ТГУ. Мощная научная дискуссия завязалась не только в зале, но и между самими экспертами о чувственной стороне андроидов, взаимодействии с голосовыми помощниками, а также о проблемах чрезмерного доверия социальным роботам. В обсуждении фильма «Разум, сердце и душа» участвовали уникальные по своим компетенциям эксперты – Наталия Почтарева, директор Сибирского филиала Государственного центра современного искусства, и Алёна Шафер, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Томского областного краеведческого музея им. М.Б.Шатилова. Несмотря на свою экспертизу в области искусств и культуры, спикеры имеют собственный задел в области математических и технических наук, благодаря чему беседа со зрителями была развернута с разных научных ракурсов – обсудили совмещение точных наук и искусств, и даже математическую модель Томска. Среди зрителей также оказались необычные истории – одна семья, в которой родители архитекторы, а сын учится по математическому профилю, пошутили, что фильм поможет говорить в семье на одном языке», – комментирует Лиана Кобзева.

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