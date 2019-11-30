В «Точке кипения – Томск» прошли Дни научного кино

30 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С 25 по 29 ноября пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» стало местом проведения масштабного просветительского проекта «Дни научного кино». Проект поддерживается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

«Проект ДНК создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Партнерами проекта выступают: телеканал «Наука», Русское географическое общество, телеканал Discovery Channel, Международный фестиваль Зеленого Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская Академия Научного Кино» - написано на сайте фестиваля.

«Дни научного кино проходят в Томске уже в пятый раз, начиная с 2015 года. С каждым годом масштаб мероприятия увеличивается, и все больше площадок присоединяется к проекту. Первые показы ДНК проходили на площадке СибГМУ, затем проект вышел за рамки университетского сообщества и показы проходили на разных городских площадках. «Точка кипения» собирает вокруг Дней научного кино интеллектуальное сообщество уже второй год. Мы командой отбираем новые фильмы для показов с учетом интересов нашей аудитории – в Томске любят фильмы-наблюдения о междисциплинарных исследованиях, документалистику об исследователях и фильмы-размышления о новых технологиях». - отмечает Лиана Кобзева, программный директор «Точки кипения – Томск», организатор проекта.

В этом году прошли показы пяти картин:

Фильм «Изобретая будущее» 2018 (реж. Лора Никс. Индия, Мексика, Индонезия, США). Документальная лента о подростках-изобретателях со всего мира, которые создают инновационные решения для борьбы с угрозами в окружающей среде прямо у себя дома, одновременно переживая сомнения и комплексы пубертатного возраста. Фильм-путешествие о подростках, которые готовят свои проекты для крупнейшего в мире школьного съезда по естествознанию и науки - Международной выставки науки и инженерству «Интел» (ISEF).

Фильм «Плот» 2018 (Маркус Линден. Швеция). Картина об одном из самых странных экспериментов человечества. В 1973 г. в рамках научного эксперимента по изучению причин насилия и сексуального влечения пятеро мужчин и шесть женщин переплыли Атлантический океан на плоту. События трёхмесячного путешествия оказались крайне неожиданными. Используя архивные материалы и воссоединив членов экспедиции, доживших до наших дней, фильм рассказывает о том, что происходило во время эксперимента на судне.

Фильм «Привет, робот!» 2019 (Иса Уиллингер. Германия). Документальный фильм показывает наше будущее, рассказывая о том, как мы будем жить вместе с искусственным интеллектом. Роботы-гуманоиды уже приходят в нашу жизнь. Что мы выиграем, что потеряем от взаимодействия с новыми существами на нашей планете?

Фильм «Разум, сердце и душа» 2018 (Екатерина Ерёменко. Германия). Шесть преподавателей математики и физики желают поделиться красотой своих исследований. Они организуют конкурс с надеждой вдохновить художников на создание новаторских произведений, основанных на современной науке. Для оценки результатов было приглашено жюри из шести экспертов в области искусства, моды и архитектуры.

Фильм «Вы доверяете этому компьютеру?» 2018 (Крис Пайн. США) Фильм без лишних эмоций суммирует всё, что нам известно о плюсах и минусах развития искусственного интеллекта. А он сейчас внедрён везде — от ноутбуков до робототехники, от военных дронов до рекламы в вашем фейсбуке, от которой вы не знаете, куда деться. Человеческие возможности, судя по последним изобретениям, огромны, но еще больше возможности машин, которые теперь могут самообучаться. В фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие.

«Формат ДНК предусматривает показ и обсуждение фильма с приглашенными экспертами. Иногда завязываются очень жаркие и эвристические споры. В этот раз мы приглашали на фильм «Привет, робот!» Надежду Зильберман, специалиста по социальной робототехнике, руководителя магистерских программ Digital Humanities НИ ТГУ, и Дарью Ситникову, специалиста в области философии техники, преподавателя НИ ТГУ. Мощная научная дискуссия завязалась не только в зале, но и между самими экспертами о чувственной стороне андроидов, взаимодействии с голосовыми помощниками, а также о проблемах чрезмерного доверия социальным роботам. В обсуждении фильма «Разум, сердце и душа» участвовали уникальные по своим компетенциям эксперты – Наталия Почтарева, директор Сибирского филиала Государственного центра современного искусства, и Алёна Шафер, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Томского областного краеведческого музея им. М.Б.Шатилова. Несмотря на свою экспертизу в области искусств и культуры, спикеры имеют собственный задел в области математических и технических наук, благодаря чему беседа со зрителями была развернута с разных научных ракурсов – обсудили совмещение точных наук и искусств, и даже математическую модель Томска. Среди зрителей также оказались необычные истории – одна семья, в которой родители архитекторы, а сын учится по математическому профилю, пошутили, что фильм поможет говорить в семье на одном языке», – комментирует Лиана Кобзева.

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