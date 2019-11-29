Ограничение движения по ул.5-й Армии в Томске продлили до конца декабря

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Движение автомобилей по ул.5-й Армии в Томске продлится до полуночи 30 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от пр.Ленина до дома по ул.5-й Армии, 18. Продление связано с увеличением объема работы по прокладке канализации, которые ведет «Томскводоканал» на объекте «Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии от пр. Ленина до КНС-11».

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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