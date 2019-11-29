Россельхознадзор вновь выявил превышение ртути в рыбе Колпашевского рыбозавода

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2019 // Фото: rsn.tomsk.ru

Повторная экспертиза продукции ООО «Колпашевский рыбозавод» выявила в ней превышение предельно допустимой концентрации ртути, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления ведомства Владислава Федулова.

«В язе при норме 0,3 мг/кг выявлено 0,39 мг/кг, в карасе при норме 0,3 мг/кг выявлено 0,31 мг/кг. Эти данные отличаются от результатов первой экспертизы, так как каждая рыба индивидуально накапливает вредные вещества, факторов много», — сказал Федулов.

Руководству предприятия выдали уведомление о необходимости изъятия рыбы и ее уничтожении до 5 декабря, отметил он.

Федулов предположил, что результаты исследований ведомства отличаются от результатов экспертизы Роспотребнадзора, который не выявил нарушений, так как Россельхознадзор использует более современное оборудование.

«Для нас исследование проводил „Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов“, у них приборы стоят по 50 млн рублей, а персонал проходил обучение за границей», — пояснил собеседник агентства.

Он также сообщил, что ведомство уже выявляло превышение содержания ртути в рыбе Колпашевского рыбозавода в 2017 году.

В свою очередь директор и совладелец рыбозавода Владимир Репко сообщил агентству, что образцы для независимых экспертиз и исследования Роспотребнадзора, которые не выявили превышения ртути, брались в соответствии с существующим техническим регламентом. «А вот методика исследования, проведенного Россельхознадзором, в техрегламент не вписывается», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по-прежнему настаивает на отсутствии нарушений на предприятии, опираясь на результаты независимых экспертиз.

Как сообщалось, управление Россельхознадзора по Томской области выявило превышение содержания ртути при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.

В свою очередь следственное управление СКР по Томской области инициировал доследственную проверку данной информации, опубликованной в СМИ.

Репко заявлял агентству «Интерфакс-Сибирь», что он организовал проведение независимых экспертиз, которые не выявили превышения содержания ртути в рыбе. Роспотребнадзор, проведя исследование, также не выявил превышения содержания ртути.

Репко также сообщал, что намерен обратиться с иском в суд о возмещении затрат на проведение экспертиз и имиджевого ущерба.

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