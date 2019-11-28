Томич пытался сдать экзамен в ГИБДД с помощью гарнитуры

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

На экзамене на знание Правил дорожного движения томские инспекторы поймали 34-летнего мужчину, который пытался справиться с испытанием с помощью устройства беспроводной связи, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Ранее лишенный прав мужчина пытался сдать "теорию". Во время экзамена, сотрудник полиции обратил внимание, на то, что экзаменуемый в процессе сдачи ведет разговор с посторонним лицом с использованием гарнитуры.

Зафиксировав данное нарушение, полицейский остановил процесс сдачи теоретического экзамена. Выяснилось, что кандидат в водители, помимо гарнитуры использовал другие средства связи, закрепив из на своей одежде и предварительно замаскировав.

Для принятия решения мужчину доставили в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.

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