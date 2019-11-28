Томич пытался сдать экзамен в ГИБДД с помощью гарнитуры
На экзамене на знание Правил дорожного движения томские инспекторы поймали 34-летнего мужчину, который пытался справиться с испытанием с помощью устройства беспроводной связи, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Ранее лишенный прав мужчина пытался сдать "теорию". Во время экзамена, сотрудник полиции обратил внимание, на то, что экзаменуемый в процессе сдачи ведет разговор с посторонним лицом с использованием гарнитуры.
Зафиксировав данное нарушение, полицейский остановил процесс сдачи теоретического экзамена. Выяснилось, что кандидат в водители, помимо гарнитуры использовал другие средства связи, закрепив из на своей одежде и предварительно замаскировав.
Для принятия решения мужчину доставили в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.