«Ростелеком» поможет томскому бизнесу найти клиентов

29 ноября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил в Томске услугу «Wi-Fi-радар» для корпоративных клиентов, которая позволяет владельцам бизнеса решать маркетинговые и рекламные задачи при помощи Wi-Fi-роутера со специализированным программным обеспечением.

«Wi-Fi-радар» собирает уникальные идентификаторы (MAC-адреса) со смартфонов или планшетов, на которых включен Wi-Fi в радиусе действия 50 метров. Радары бывают стационарными или мобильными. После анализа собранных данных клиент может настроить таргетированную рекламу на площадках «Яндекс.Директ» и myTarget. Полученная информация хранится на облачной платформе «Ростелекома». Сервис особенно актуален для компаний сферы обслуживания и ритейла.

«Мы как крупная IT-компания предлагаем своим клиентам современные технологичные сервисы, которые способствуют развитию бизнеса. Анализ данных, полученных при помощи “Wi-Fi-радара”, поможет предпринимателям правильно формировать целевую аудиторию и учитывать эти знания в маркетинговой стратегии. Важно еще то, что после окончания рекламной кампании можно оценить ее эффективность по повторной фиксации персональных устройств», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение можно в офисе продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелеком», на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.

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