В Томске открывается новое пространство для работы и общения в «ламповой» атмосфере

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2019 // Фото: Vk.com/lampa_4_0

В воскресенье, 1 декабря, в Томске открывается новое пространство Лампа (пр.Ленина, 70/1 офис 615) - место для совместной работы и общения в «ламповой» атмосфере.

«Команда "Зеленой лампы" открывает официально работу свободного пространства просто "Лампа". Мы начали работать в сентябре, но только сейчас окончательно завершили все приготовления и готовы к открытию. Это не совсем "Зеленая лампа", это просто - "Лампа"», - рассказала организатор Евгения Нестеренко.

По ее словам, команда проекта осталась той же. Организаторы уверены, что закрыли предыдущий проект по объективным причинам и подобное пространство Томску не требуется. Но через полгода работы по квартирам, кафе и парадным они поняли, что кусочек ламповой атмосферы нужен им самим. Так они и решили открыть пространство для совместной работы и общения.

Посетители могут прийти, чтобы познакомиться с новыми людьми, отдохнуть или поучаствовать в мероприятиях: игротеки, гитарники, #просто_путешествия. После открытия также стартуют #просто_уроки, куда будут приглашать школьников для разбора различных сложных тем и подготовки к экзаменам.

Вход на открытие со свободной ценой - от 200 до 500 рублей. Начало в 17.00.

Тэги/темы: