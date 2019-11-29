Томский племзавод «Дубровское» ввел коровник, стадо выросло до 1,1 тыс. голов

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АО «Дубровское» (Томская область, племенной завод) ввело коровник на 220 голов, завершив трехэтапный проект по увеличению производства молока и мяса, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии открытия.

«Совсем недавно мы праздновали рекордный по Томской области урожай, теперь мы продолжаем работать по молочному и мясному животноводству, это — одно из наших плановых направлений. Надои у вас, примерно, — 8,5 тыс. тонн на корову (в год — ИФ), при этом в среднем по области — 6,1 тыс. тонн. Это — другие технологии, мы уходим от старых методов», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе церемонии.

В свою очередь гендиректор компании Геннадий Сергиенко уточнил, что предприятие выйдет на полную мощность к концу 2020 года, тогда продуктивность составит 9 тыс. тонн на фуражную корову.

«Этот двор позволит нам увеличить производство молока на 2–2,5 тыс. тонн (в год — ИФ), также мы построим здесь еще два хранилища сена по 5 тыс. тонн», — добавил Сергиенко.

После церемонии открытия объекта он также сообщил журналистам, что племзавод рассматривает возможность строительства крупного молочного комплекса примерно на 1,8 тыс. голов. В ближайшее время племзавод будет проектировать комплекс, начало работ на площадке запланировано на 2021–2022 годы.

Как сообщалось, племзавод построил телятник на 200 голов, затем откормочник на 200 быков и цех по переработке биоотходов. К этому моменту поголовье племзавода составляло 920 голов. Третий этап предполагал строительство коровника на 220 голов. Таким образом, с его вводом поголовье выросло на 24% — до 1,14 тыс. голов.

Ожидается, что производство молока по итогам реализации проекта вырастет на 30% — до 10 тыс. тонн, производство мяса — на 15%, до 540 тонн.

Общие инвестиции в проект составляют 121,1 млн рублей, 75% средств — собственные, остальное — заемные.

«Дубровское» производит около 400–450 тонн мяса в живом весе в год и около 8,5 тыс. тонн молока. Собственные перерабатывающие производства каждый год выпускают 250 тонн колбасы, 3 тыс. тонн муки и 120 тонн хлеба. Хозяйство занимается и растениеводством, обрабатывая больше 13,8 тысячи гектаров пашни.

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