«Томскнефть» поможет оснастить лыжную базу в Стрежевом

29 ноября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Зимние виды спорта очень популярны в самом северном населённом пункте нашего региона, особенно среди юных стрежевчан. Поэтому в секциях хоккея и лыжных гонок при городской детско-юношеской спортивной школе всегда много детей. Чтобы ребята могли тренироваться в комфортных условиях, нефтяники взяли над ДЮСШ шефство и не первый год помогают учреждению обновлять оборудование и инвентарь.

Когда в 2014 году для воспитанников ДЮСШ и всех стрежевчан торжественно открыли новую лыжную базу, «Томскнефть» сделала подарок: помогла укомплектовать всем необходимым прокат и отделение циклических видов спорта. Часть лыжной экипировки исправно служит детям и взрослым и сегодня, пять лет спустя. А часть требует обновления.

«Лыжи, ботинки и палки постоянно в ходу, они не залеживаются, поэтому кое-что уже пришло в негодность, — рассказал заместитель директора ДЮСШ по спортивно-массовой и воспитательной работе Олег Подивилов. — Что-то мы подкупали сами, но большая партия инвентаря нам была не по силам. На помощь вновь пришли нефтяники».

Десять профессиональных комплектов для юниоров, 35 пар лыж для детей и ориентировочно сто лыжных палок — такое подкрепление получит ДЮСШ, где только в лыжной секции занимаются более 120 детей. В прошлом году «Томскнефть» помогла экипировать хоккеистов. На этом отделении спортивной школы обучаются 380 ребят. Еще раньше благотворительная помощь была оказана футболистам, волейболистам, борцам.

При такой поддержке, которая дает стимул для тренировок, результаты не заставляют себя долго ждать. Своё мастерство юные спортсмены Стрежевого демонстрируют не только на местном, но и на областном, межрегиональном уровнях. В прошлом году, к примеру, одержали победу в первенстве Томской области по зимнему троеборью. Четыре человека из восьми участников заняли призовые места, в том числе два первых, на чемпионате Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов по полиатлону. Неплохо стрежевчане пробежали и Международный югорский марафон.

Средства, выделенные «Томскнефтью» в качестве благотворительной помощи в этом году, также направлены на укрепление материальной базы других учреждений ДЮСШ.

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