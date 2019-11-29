В Томске сотрудника банка обвиняют в получении взяток

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

Сотрудник томского филиала одного из банков арестован по подозрению в получении взяток от предпринимателя, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, подозреваемый с марта 2017 по июнь 2019 года получил от предпринимателя около 450 тыс. рублей. В обмен на деньги работник банка заключал договор по перевозке банкоматов и информационно-платежных терминалов. При этом услуги, прописанные в договоре, фактически не предоставлялись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег лично, в крупном размере, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, лично, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя).

При предъявлении обвинения задержанный виновным себя не признал. По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: