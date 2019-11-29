В Томской области алиментщика приговорили к принудительным работам

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель села Парабель, не плативший алименты на содержание сына, приговорен к принудительным работам, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчину неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но это не заставило его пересмотреть отношение к своим обязательствам. Впоследствии, имея неофициальные заработки и, соответственно, возможность гасить долг, он вновь уклонился от уплаты алиментов.

В результате приставы возбудили в отношении должника уголовное дело за неуплату средств на содержание ребенка. Суд, изучив все обстоятельства, учел, что ранее гражданин уже был судим по этой статье, а также был осужден условно за кражу, и определил наказание в виде лишения свободы. Однако с учетом того, что должник неофициально трудится, а также признает свою вину, заменил наказание на принудительные работы сроком на полгода с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. После того как должник начнет отбывать наказание, на его заработок будет обращено взыскание в счет погашения долга по алиментам.

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