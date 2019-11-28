В Томске пройдет турнир «Проект С.В.И.П.Е.Р. Лаборатория»

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2019 // Фото: vk.com/ifmsatomsk

В четверг, 5 декабря, студенты томских вузов и ссузов соберутся в Точке Кипения ТПУ (ул.Белинского, 51) на игровом турнире «Проект С.В.И.П.Е.Р. Лаборатория», сообщают организаторы.

«1 декабря отмечается, как Всемирный день борьбы со СПИД. К январю 2019 года количества инфицированных ВИЧ в России перевалило за 1 000 000 чел. Каждый россиянин. При этом, на данный момент самым распространенным путем передачи вируса является гетеросексуальный. Приходите разобраться. Наверняка Вы не всё знаете о ВИЧ», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы попасть на турнир необходимо

Собрать команду от своего учебного заведения (университет/колледж/техникум) в составе от 4 до 6 человек в возрасте 16+; Заполнить анкету; Зарегистрироваться на сайте, чтобы без труда попасть в Точку Кипения ТПУ.

Количество мест ограничено. Турнир стартует в 18.00. Подробнее об проекте «С.В.И.П.Е.Р.» можно узнать здесь.

Турнир организован SCORA IFMSA Tomsk (СибГМУ), Профсоюзной организацией студентов СибГМУ, Томским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД, АНО «Город 3.0».

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