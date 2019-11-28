В томском сквере студотрядов заливают каток и устанавливают ледовые фотозоны

На этой неделе в сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122) в Томске началось активное строительство зимнего городка с катком и ледовыми скульптурами, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году центр площади традиционно украсит светодиодный фонтан с ледовым ограждением и светодиодной подсветкой. Вокруг него зальют ледовый каток. В северной части зимнего городка (ближе к развлекательному комплексу "Факел") будут установлены оригинальные ледовые скульптуры, многие из которых будут доступны для фотографирования.

Так, на входе в городок будут установлены арки со снеговиками. На двухметровых подиумах изо льда установят красочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Между ними появится ледовый диван с композицией в виде циферблата часов. Организаторы уверены, что эта площадка станет одной из самых популярных новогодних фотозон. Также томичи смогут сфотографироваться рядом с Пегасом, запряженным в новогодние сани. Эти фигуры будут укроашены иллюминацией.

В ледовом городке в общей сложности установят более 20 ледовых фигур. Дети и взрослые увидят здесь сказочного гнома и медведя, лежащего под елками, дуб, на котором сидит ледяная ворона, смогут сфотографироваться у ледового камина и радом с 4-метровой скульптурной композицией «Я люблю Кировский район».

На этой неделе на площади начались работы. К своему окончанию подходит строительство двух ледяных горок (высотой 1, 2 и 3 м) и ледового лабиринта, который в перспективе будет оформлен разноцветной подсветкой. К концу недели завершится установка и оформление новогодней искусственной ели. Новогодний городок будет полностью готов к приему посетителей с 10 декабря.

Подробная информация о праздновании Нового года в Томске на странице.

Фото: пресс-служба мэрии

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