В Томске открывается Международный форум университетских городов

28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 28 ноября, в Центре культуры ТГУ (пр. Ленина, 36) откроется IV Международный форум университетских городов «Город-университет: глобальность vs локальность», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Это первое мероприятие вузов Томска, объединившихся под брендом «Большой университет». Кроме экспертов из томских вузов, в форуме примут участие представители администрации области, города и международные специалисты.

Они обсудят роль университетов в развитии города, как должны развиваться города, где живет много студентов, сформулируют стратегию развития Томска как города-университета. Основной темой дискуссий, рабочих встреч и круглых столов станет роль университета в жизни территорий разного порядка, от города и региона до всего мира.

На пленарном заседании форума выступят заместители губернатора Людмила Огородова и Андрей Антонов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, координатор Инициативы процветания городов ООН-Хабитат Луис Эррера Фавела.

В рамках форума пройдут встречи, посвященные развитию кампуса ТГУ, созданию инклюзивных и инновационных городских пространств, адаптации иностранных студентов в университетском городе.

28 ноября в 13.30 в Центре культуры ТГУ Людмила Огородова и директор Института культуры и искусств Дмитрий Галкин обсудят с томскими студентами, как должен развиваться университетский город.

В пятницу, 29 ноября, в 12 часов в малом зале НБ ТГУ пройдет дискуссия об иностранных студентах и ученых в Томске «Открытый миру: уютный для всех и/или для своих?».

29 ноября в 15 часов в Центре культуры ТГУ состоится пленарная дискуссия «Город-университет: от модели к практике», где эксперты сформулируют стратегию развития Томска как города-университета.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Большой университет — это проект по консолидации научного потенциала и инфраструктуры всех томских университетов и академических институтов. В 2019 году Минобрнауки РФ поддержало решение Томской области о строительстве общеуниверситетского кампуса на левом берегу Томи.

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