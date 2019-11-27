В Томске при поддержке Фонда Потанина реализуют проект инженерного волонтерства

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

Один из проектов-победителей конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Фонда Потанина будет реализован в Томске. Речь идет о проекте Полины Мозгалевой «Engineering Volunteer’s Guide (Гид по инженерному волонтерству)».

Как сообщают представители Фонда, инженерное волонтёрство — новое направление в добровольческом движении. Оно направлено на поддержку и развитие научно-технического творчества детей и молодёжи на некоммерческой основе. Цель проекта — разработка и издание Методики результативной реализации инженерного волонтерства — «Engineering Volunteer’s Guide» («Гид инженерного волонтерства»), включающей пошаговый план поиска, мотивирования и развития волонтерской команды, примеры лучших практик инженерной волонтерской деятельности, образцы кейсов и документационного сопровождения.

Проект предусматривает создание системы подготовки инженерных волонтеров под названием «Продуктивная команда» в формате краткосрочной технологической стажировки на примерах реальных кейсов. У каждого волонтера на стажировке будет свой «План развития», включающий мотивационную часть, знакомство с форматом волонтерской работы, мероприятия по командообразованию, мастер-классы по работе на оборудовании и с электронными компонентами, B2B-сессии с экспертами, апробация полученных компетенций при проведении мероприятий. Также участники стажировки получат «Пакет инженерного волонтера», включающий «План развития», полезные рекомендации (лайфхаки), справочные и информационные материалы, ссылки на ресурсы для программы стажировки, контакты экспертов и т.п.

В конкурсе принимали участие выпускники образовательных программ Фонда, которые реализовывались в течение 20 лет. Среди проектов-победителей в том числе и инициатива «Engineering Volunteer’s Guide (Гид по инженерному волонтерству)» Полины Мозгалевой.

К Международному дню благотворительности «Щедрый вторник», который отмечается 3 декабря, на базе АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» пройдет практическая сессия, в рамках которой команды школьников, студентов и заинтересованных в инженерном волонтерстве, будут искать решения для реального социального заказа. Заказчиками могут выступать образовательные организации, организации дополнительного образования, вузы.

Тэги/темы: