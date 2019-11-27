Томичей приглашают на мастер-классы по рисованию нефтью

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 29 ноября, в Томске в Сибирском филиале ГМВЦ РОСИЗО начнет работу выставка Виталия Касаткина «Нефтяная палитра России», в рамках которой пройдут мастер-классы по рисованию нефтью для взрослых и детей, сообщают организаторы.

Виталий Касаткин — потомственный петербургский художник, работающий в оригинальной технике «Рельефной живописи», закончил Петербургскую Академию Художеств по специальности «Архитектура». С успехом участвовал в различных выставках в России, Венгрии, Германии, Австрии, Франции и некоторых других. Его работы и работы членов мастерской занимают значительное место в частных коллекциях и музеях.

Виталий Касаткин является первым российским художником, который уже давно профессионально работает нефтью. Он считает, что этот материал хорошо дополняет его своеобразную технику: тяжелая густая нефть с использованием специального инструмента способна создавать тонкую рельефную нить. Виталий хочет показать, что использование нефти может быть гораздо шире привычного, при этом быть экологически чистым.

«Нефть — это природная краска, ее цвет зависит от места добычи: есть бежевая, охряная, красноватая. Ею можно рисовать кисточкой, как обычной краской, а можно делать оттиски — получаются интересные абстракции», — говорится в сообщении.

Сейчас художник работает над экспозицией «Красоты России», куда войдут самые необычные и красивые места нашей страны.

Выставка работает с 29 ноября по 20 декабря с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Вход свободный.

А 1, 6, 7 и 8 декабря все желающие смогут принять участие в мастер-классах. Начало в 11.00, 13.00, 15.00 для детей (возраст от 5 лет), стоимость 200 руб. В 18.00 для взрослых (с 14 лет), стоимость 300 руб.

Количество мест ограничено (20 детей максимум, с ребенком 1 взрослый бесплатно), поэтому требуется предварительная запись по ссылке: https://hesus.ru/hesus/visor2/id/pG-7zO3kIJ3UsNZW87.

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