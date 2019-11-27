В Томском краеведческом музее открылась выставка «теплых» картин

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

Томский краеведческий музей приглашает томичей посетить выставку «Теплая картина мира» Анастасии Путинцевой. Картины выполнены в технике валяния шерстью, сообщают организаторы.

Теплое искусство или шерстяная акварель – необычный и относительно новый вид искусства. Шерстяные волокна различных цветов последовательно выкладываются во множество слоев на основу картины, благодаря чему возникает объемность, структурность и переливы.

На выставке представлены разнообразные работы: пейзажи, виды неба, семейство львов, лисы и милый ежик.

"Несколько лет назад мы ставили выставку томской художницы Татьяны Беглюк, которая творит в этой же технике. Но она делала большое полотно с абстрактной живописью шерстью. А для Анастасии Путинцевой - это ее первая выставка в нашем музее", - рассказала заведующая выставочным отделом Томского областного краеведческого музея Анна Полякова.

Выставка будет работать до середины декабря. Стоимость билетов: 30-60 рублей.

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