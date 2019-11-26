Две иномарки и два КамАЗа столкнулись на трассе Томск-Мариинск

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 27 ноября, на трассе Томск-Мариинск столкнулись Hyundai Creta, Toyota Isis и два КамАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на 14 километре трассы. В результате ДТП и три пассажира автомобиля Hyundai были доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру телефона: 8(3822) 664-422.

Фото: 70.мвд.рф

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