Систему «112» в Томской области запустят в следующем году

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В следующем году система вызова экстренных служб по единому телефонному номеру «112» начнет работу в режиме опытной эксплуатации на всей территории Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас номер «112» открыт для опытной эксплуатации в Томске, Северске, Стрежевом, а также Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском, Парабельском и Томском районах. Компания-подрядчик — Ростелеком — также завершила подготовку инфраструктуры для подключения к Системе оставшихся 12 муниципалитетов.

«Мы проложили последние 35 километров волоконно-оптических линий связи до единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб в 12 районах. К единой сети также подключены Томская областная поисково-спасательная служба и резервный центр обработки вызовов», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На территории всего региона номер «112» запустят в опытную эксплуатацию в 2020 году, после чего начнутся его государственные испытания.

«Система-112» позволяет организовать прием и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна». Звонок, поступивший на «112», попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета (ЕДДС) или автоматически переадресовывается в региональный и резервный центры, система определяет местоположение звонящего, оператор формирует карточку происшествия, вызов в течение нескольких секунд приходит в оперативные службы.

С 2012 года на создание и содержание «Системы-112» из областного бюджета направлено более 153 млн рублей. Первые центры обработки вызовов заработали в регионе 2018 году. Сегодня номер «112» доступен для 84% жителей Томской области.

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