Томичам покажут фильм о развитии европейского искусства после Второй мировой войны

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 29 ноября, в Институт искусств и культуры ТГУ и Галерея «В Главном» в рамках киноклуба «Зачем нужны художники?» представят зрителям документальный фильм «После 45-го. Искусство с нуля». Картина расскажет о европейском искусстве в период 1945-1968 годов.

Как сообщают организаторы, фильм раскроет тему искусства будущего, на пороге которого сейчас стоит человечество: почему это будущее напрямую зависит от событий 70-летней давности, и как травма, оставленная Второй мировой войной, коренным образом изменила мировоззрение художников.

Встреча киноклуба будет интересна всем, кто увлекается кино. Мероприятие пройдет следующим образом: просмотр фильма – 44 мин и интерактив с томскими художниками Петром Гавриленко и Митей Главанаковым – 30 мин. Раскроются вопросы последствий послевоенной травмы в художественном мире, а также главные понятия и тенденции искусства послевоенного двадцатилетия.

"Мы живем в эпоху, когда художником может называться каждый. Спасибо новым технологиям! Если так, то зачем тогда вообще нужны художники? Возможно, это один из главных вопросов современной культуры? Вместе с патриархом томского авангарда – художником, педагогом, членом Союза Художников России – Петром Гавриленко, мы пытаемся понять, как сегодня изменились представления о нужности Искусства", – сообщает организатор кинопоказа Анастасия Куклина.

Начало встречи в 18.30. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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