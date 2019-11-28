Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

28 ноября 2019 / На правах рекламы

Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – «Интернет-центр Yota 2».

«Интернет-центр Yota 2» работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи «Интернет-центра Yota 2», потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», – комментирует директор департамента партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Стоимость «Интернет-центра Yota 2» составляет 6990 руб. Устройство поступило в продажу на торговые точки. Адреса точек Yota в Томске, в которых можно приобрести «Интернет-центр Yota 2»:

ТЦ Смайл Сити, ул. Учебная, 48

ТЦ Манеж, ул. Беринга, 10

Справка: Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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