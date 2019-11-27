Следователи проверят информацию о двукратном превышении концентрации ртути в рыбе колпашевского завода

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Следователи в Томской области заинтересовались информацией о превышении допустимой концентрации ртути в продукции рыбозавода в Колпашево, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр регионального следственного управления СКР.

В ходе исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО «Колпашевский рыбозавод», было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах предприятия.

«Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза. Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и была отравлена в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что завод должен был проверить рыбу перед использованием. В рамках доследственной проверки планируется установить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь директор и совладелец завода Владимир Репко заявил агентству «Интерфакс-Сибирь», что содержание ртути в продукции не превышает допустимых значений.

«После проверки Россельхознадзора я организовал лабораторные исследования в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, а также в ветеринарной областной лаборатории. Обе пробы показали, что содержание ртути в 10 раз меньше допустимого», — сказал Репко.

По его словам, свою проверку на повышенное содержание в продукции завода проводит и Роспотребнадзор, и «их результаты также подтверждают данные независимой экспертизы».

«Я приносил результаты проведенных лабораторных исследований в Россельхознадзор, но там заявили, что не верят им. Поэтому я намерен подать в суд на ведомство для возмещения расходов на исследования и имиджевого ущерба», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что также считает недостоверными данные Россельхознадзора о возможной легализации незаконно добытой рыбы, так как имеет акты о ее закупке.

Как сообщалось, управление Россельхознадзора по Томской области выявило нарушения при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.

Кроме того, Россельхознадзор установил, что предприятие, возможно, легализовало 151 тонну незаконно добытой рыбы, так как Колпашевское межрайонное ветеринарное управление оформило за рыбозаводом 218 тонн рыбы, но областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства определил объем вылова предприятию в 67 тонн.

По данным фактам Россельхознадзор проводит проверку.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Колпашевский рыбозавод зарегистрирован в городе Колпашево Томской области в 2014 году, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания принадлежит Владимиру Репко (34%), Анне Калимбах (33%), Александру Репко (33%).

Тэги/темы: