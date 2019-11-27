Две иномарки сгорели при пожаре в Томске

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 27 ноября, в Томске загорелся 2-этажный жилой дом с дощатым навесом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Таежная, 1в поступило в 0.34. К приезду пожарных дом и навес были полностью охвачены огнем.

Возгорание удалось ликвидировать к 3.24. В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома. На 2 этаже обгорели стены внутри и снаружи, обгорела вещная обстановка по всей площади. На 1 этаже обгорели стены внутри, а также вещи. Кроме того, сгорели навес и два находящихся под ним автомобиля Toyota Carina и Hyundai Getz.

На месте работали 27 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Тэги/темы: