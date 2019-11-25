Трое погибли при столкновении встречных иномарок на трассе Томск-Колпашево
26 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня, 26 ноября, в на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись встречные Toyota Corona и Nissan Note, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 15.20 на 214 километре трассы. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Nissan погибли на месте.
Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев ДТП просят обратиться в отдел полиции Молчановского района по телефону 8 (382) 5621271.
Фото: 70.мвд.рф
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