Мэрия Томска по решению суда прекратила сброс канализации в городскую речку

26 ноября 2019 / Томский Обзор

Советский районный суд Томска обязал горадминистрацию демонтировать бесхозную канализационную линию на улице Балтийская, прекратив сброс стоков в реку Ушайку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Мэрия исполнила предписание суда в полном объеме.

Иск в суд направила природоохранная прокуратура Томской области, которая выявила нарушения со стороны горадминистрации после жалоб от жителей домов на улице Балтийская.

«Концентрация загрязняющих веществ в канализационных стоках многократно превышает нормативные значения, в том числе по биохимической потребности сточных вод в кислороде — в 278 раз, по аммоний-иону — в 130 раз, по фосфат-иону — в 104 раза, по нефтепродуктам — в 454 раза», — уточнили в прокуратуре.

Ушайка является правым притоком реки Томи, ее длина составляет 78 км, 10 км и которых находятся в пределах Томска. Несколько лет назад реку загрязняли промышленные и бытовые стоки, но, благодаря экологическим мерам, Ушайка в последние годы очистилась, и в ней вновь появились хариус, елец, чебак и щука.

По местной легенде название реки происходит от имени юноши Ушая, возлюбленного красавицы Томы, которая, в свою очередь, по легенде, дала имя реке Томи.

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