Томичи могут подать заявку на установку в своем дворе сетки для раздельного сбора мусора

Томичи, которые хотят, чтобы на контейнерной площадке вблизи их дома появились сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора, могу сообщить об этом региональному оператору.

Как сообщают представители регоператора, заявку можно оставить по телефону 90-80-70 или на электронную почту priem@sahtomsk.ru. Специалисты компании рассмотрят возможность установки евроконтейнеров по каждому указанному адресу.

До конца года на томских контейнерных площадках дополнительно планируется поставить еще 250 емкостей оранжевого цвета для сбора пластика, бумаги, стекла или металла. На сегодняшний день контейнеры еще изготавливаются. После того, как они пополнят контейнерный парк предприятия, специалисты объедут каждую предложенную томичами площадку и оценят возможность ее дооборудования. В компании подчеркивают, что ни одно из обращений томичей не останется без внимания. Отметим, с конца октября на площадках Томска уже появились 345 специализированных контейнеров.

Региональный оператор приглашает томичей, у которых есть идеи и предложения по развитию в Томске экологических движений, рассказать о своих инициативах по тел. 90-80-70 или отправить их на электронную почту priem@sahtomsk.ru.

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